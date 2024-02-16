Раубичи принимает заключительный этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

Традиционно Раубичи принимает заключительный этап республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер». В 2024 году за награды ведут борьбу семь команд в трех возрастах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что на старте многоступенчатого турнира приняли участия около 6,5 тысячи дружин, а это более 33 тысяч ребят со всей Беларуси. Сегодня, 16 февраля, в первый соревновательный день в программе значился спринт. Пока самые результативные – представители Минска и Брестской области. Всех ребят на дистанции поддерживала огромная армия болельщиков. И, конечно, среди наблюдавших за баталиями были биатлонные специалисты. Их цель – найти перспективных ребят.

Елена Зубрилова, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по биатлону:

После этого «снайпера» мы просмотрим еще протоколы и лучших будем предлагать в спортивные учебные заведения, чтобы их приняли, просмотрели, и, возможно, это наши будущие чемпионы и спортсмены.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

В первую очередь радует количество деток. С каждым годом увеличивается количество участников. Хочется поблагодарить учителей физической культуры, которые прикладывают большие труды. В наших условиях это тяжело делать, когда отсутствует натуральный снег. В этом году нам очень повезло, поэтому мы видим такое большое количество детей, которые приняли участие в отборочных этапах. До нашего финального этапа добрались самые лучшие, самые мотивированные.