Министр спорта рассказал, какие старты станут основными для белорусских атлетов в 2024-м

Также на собрании подвели итоги 2023 года и определили приоритетные векторы на 2024-й. В спорте высших достижений на первый план вышли турниры: Игры БРИКС, Игры Дружбы, первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним видам спорта как олимпийским, так и не олимпийским. Нельзя списывать со счетов предстоящие Игры в Париже. Некоторые виды спорта уже получили допуска от международных федераций к лицензионным турнирам, а так же к чемпионатам мира и Европы.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Мы не статисты на этих соревнованиях. Впервые в истории, если мы видим по водным видам спорта, у нас Василина Хондошко стала на чемпионате мира бронзовым призером, прошу акцент сделать на этом. Борцы, которые выступают сегодня, греко-римляне, уже две бронзовые медали завоевали. Сегодня будем болеть за наших девушек.

На этот год задача – достойно выступить и представить нашу страну на основных стартах. Мы для себя определили основными стартами Игры Дружбы, которые будут проходить в сентябре в Российской Федерации, в Москве и Екатеринбурге, и Игры БРИКС, которые будут проходить в Казани. При определенных условиях, если сегодня Международный олимпийский комитет допустит и по остальным видам спорта (сегодня у нас 27 видов спорта допущены) к отбору на Олимпийские игры, мы и в этих соревнованиях примем участие.