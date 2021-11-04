Белоруски проиграли австралийкам в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг

Новости Беларуси. Сборная Беларуси завершает выступление на теннисном Кубке Билли Джин Кинг. Ранее этот турнир был известен как Кубок Федераций. Наши девушки проиграли Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первой в бой вступила Юлия Готовко. К сожалению, матч остался за соперницей Сторм Сандерс, Юлия уступила со счетом 3:6, 3:6.

Дальше настала очередь Александры Саснович. Ей противостояла 43 ракетка мира Айла Томлянович. Первый сет остался за Саснович. Но дальше австралийка смогла переломить ход встречи и взять два сета подряд.