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Белоруски проиграли австралийкам в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг

04 ноября 2021 18:54
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси завершает выступление на теннисном Кубке Билли Джин Кинг. Ранее этот турнир был известен как Кубок Федераций. Наши девушки проиграли Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белоруски проиграли австралийкам в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг-1

Первой в бой вступила Юлия Готовко. К сожалению, матч остался за соперницей Сторм Сандерс, Юлия уступила со счетом 3:6, 3:6.  

Дальше настала очередь Александры Саснович. Ей противостояла 43 ракетка мира Айла Томлянович. Первый сет остался за Саснович. Но дальше австралийка смогла переломить ход встречи и взять два сета подряд.  

Белоруски проиграли австралийкам в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг-4

Итог – очередной проигрыш 6:4, 2:6, 3:6. К сожалению, после поражений белоруски лишились шансов на выход в полуфинал. Ранее на турнире наши теннисистки уступили Бельгии 1:2.  

# Теннис # Юлия Готовко # Сторм Сандерс # Александра Саснович # Айла Томлянович # Фотофакт

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