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Белоруски обыграли команду Кипра и Македонии в квалификации ЧЕ УЕФА 2021/22 по футболу

24 октября 2021 19:13
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Новости Беларуси. В квалификации к континентальному форуму 2021/2022 белоруски успешно прошли команду Кипра и Северной Македонии, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ.  

Белоруски обыграли команду Кипра и Македонии в квалификации ЧЕ УЕФА 2021/22 по футболу-1

Подопечные Владимира Шиндикова претендуют на лигу A, им необходимо побеждать в своем квартете. 26 октября девушки оспорят первенство с командой Фарерских островов.  

# Футбол # Владимир Шиндиков # Фотофакт

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