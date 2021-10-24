Белоруски обыграли команду Кипра и Македонии в квалификации ЧЕ УЕФА 2021/22 по футболу

Новости Беларуси. В квалификации к континентальному форуму 2021/2022 белоруски успешно прошли команду Кипра и Северной Македонии, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В квалификации к континентальному форуму 2021/2022 белоруски успешно прошли команду Кипра и Северной Македонии, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Подопечные Владимира Шиндикова претендуют на лигу A, им необходимо побеждать в своем квартете. 26 октября девушки оспорят первенство с командой Фарерских островов.