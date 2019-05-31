Белоруска завоевала золото в толкании ядра в Стокгольме

Новости Беларуси. Белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска смогла отправить снаряд на 18 метров и 49 сантиметров.
Новости Беларуси. Белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска смогла отправить снаряд на 18 метров и 49 сантиметров.
Другая наша белоруска Эльвира Герман на стометровке с барьерами замкнула квинтет сильнейших.