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Белоруска Юлия Апанасович вышла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

16 марта 2023 20:37
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В индийском Нью-Дели стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин, сообщили программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсменки из 77 стран. Медали турнира будут разыграны в 12 весовых категориях.

Белоруска Юлия Апанасович вышла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу-1

С победы на чемпионате мира стартовала белоруска Юлия Апанасович. Она вышла в 1/8 финала в весовой категории до 52 килограммов. В стартовом поединке Апанасович победила восьмую сеяную – румынку Александру Анну Марию Георге – 4:1. Всего в чемпионате мира примут участие 6 белорусских спортсменок.

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# Женский бокс # Юлия Апанасович # Фотофакт

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