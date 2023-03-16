Белоруска Юлия Апанасович вышла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

В индийском Нью-Дели стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин, сообщили программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсменки из 77 стран. Медали турнира будут разыграны в 12 весовых категориях.

С победы на чемпионате мира стартовала белоруска Юлия Апанасович. Она вышла в 1/8 финала в весовой категории до 52 килограммов. В стартовом поединке Апанасович победила восьмую сеяную – румынку Александру Анну Марию Георге – 4:1. Всего в чемпионате мира примут участие 6 белорусских спортсменок.