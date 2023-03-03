Белоруска Виолетта Гуреева взяла второе место на Кубке Леднёва по пятиборью в Москве

В Москве на первом этапе Кубка Леднева по современному пятиборью состоялся женский финал. Представительница Беларуси Виолетта Гуреева завоевала серебряную награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Москве на первом этапе Кубка Леднева по современному пятиборью состоялся женский финал. Представительница Беларуси Виолетта Гуреева завоевала серебряную награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальный день лидер, Анна Буряк, опережала Виолетту Гурееву на 20 баллов. После верховой езды и фехтования преимущество россиянки еще увеличилось. А среди представительниц нашего пятиборья в это время развернулась локальная битва. Еще одна белоруска Екатерина Сукора оттеснила Гурееву и переместилась на второе место. Все решилось в последней дисциплине. В лазер-ране Анна Буряк быстро бежала, метко стреляла и по праву стала чемпионкой. За вторую позицию долгое время вели борьбу белоруски Сукора и Гуреева, но на последнем огневом рубеже Сукора неудачно отстрелялась, и в итоге второй финишировала Гуреева. А третьей дистанцию закончила еще одна российская спортсменка Алиса Мелихова.
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