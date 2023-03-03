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«Это, действительно, праздник спорта». Минский ХК «Локомотив» стал победителем «Золотой шайбы»

03 марта 2023 18:59
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Новости Беларуси. В Минске прошел первый финал республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победители определились в старшей возрастной группе дивизиона «А». В нее входят дружины, составленные из ребят 2008-2009 годов рождения, имеющие возможность тренироваться на площадках с искусственным льдом.

«Это, действительно, праздник спорта». Минский ХК «Локомотив» стал победителем «Золотой шайбы»-1

В титульном поединке сошлись две столичные команды: «Торнадо» и «Локомотив». Оба коллектива успешно миновали групповой раунд, показывая блестящие результаты. Вот и сегодняшний матч получился зрелищным. Но сильнее были ребята из «Локомотива» – 3:1. Кроме главного приза и ценных подарков, ребята получают возможность заявить о себе и попасть в специализированные спортивные школы. Стоит сказать, что в 2023 году в турнире принимают участие и девочки.

«Это, действительно, праздник спорта». Минский ХК «Локомотив» стал победителем «Золотой шайбы»-4

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:
«Золотая шайба» это, действительно, праздник спорта, особенно для детей, которые принимали участие. Изюминку «Золотой шайбе» сегодня придали девочки, которых мы допустили. Дети приезжают со всей страны, обеспечиваются достойные условия проживания, питания, экскурсии. Дети, кто-то в первый раз был в Минске. Для того чтобы попасть на «Золотую шайбу», нужно тренироваться. Поэтому их тренеры завлекают, родители за ними смотрят, и дети вырастают достойными, честными, справедливыми.

«Это, действительно, праздник спорта». Минский ХК «Локомотив» стал победителем «Золотой шайбы»-7

Уже с 14 по 17 марта начнут определять сильнейших ребята дивизиона «А» в возрастной группе 2010-2011 годов рождения. И организаторы уверены, что борьба будет не менее яркой.

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# Хоккей Беларуси # Петр Ворон # Фотофакт

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