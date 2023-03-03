«Это, действительно, праздник спорта». Минский ХК «Локомотив» стал победителем «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. В Минске прошел первый финал республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победители определились в старшей возрастной группе дивизиона «А». В нее входят дружины, составленные из ребят 2008-2009 годов рождения, имеющие возможность тренироваться на площадках с искусственным льдом.

В титульном поединке сошлись две столичные команды: «Торнадо» и «Локомотив». Оба коллектива успешно миновали групповой раунд, показывая блестящие результаты. Вот и сегодняшний матч получился зрелищным. Но сильнее были ребята из «Локомотива» – 3:1. Кроме главного приза и ценных подарков, ребята получают возможность заявить о себе и попасть в специализированные спортивные школы. Стоит сказать, что в 2023 году в турнире принимают участие и девочки.

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:

«Золотая шайба» – это, действительно, праздник спорта, особенно для детей, которые принимали участие. Изюминку «Золотой шайбе» сегодня придали девочки, которых мы допустили. Дети приезжают со всей страны, обеспечиваются достойные условия проживания, питания, экскурсии. Дети, кто-то в первый раз был в Минске. Для того чтобы попасть на «Золотую шайбу», нужно тренироваться. Поэтому их тренеры завлекают, родители за ними смотрят, и дети вырастают достойными, честными, справедливыми.