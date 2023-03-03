Прямой эфир

Официальная часть игр «Дети Азии» завершена. Сколько наград завоевали белорусы на соревнованиях?

03 марта 2023 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вторые зимние Международные игры «Дети Азии» близятся к завершению, но накал страстей на соревновательных дорожках и стадионах не падает. Белорусы пополняют медальный багаж, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 марта спортсмены отметились двумя наградами.

Тему продолжит Артем Шукалович с места событий.

Официальная часть игр «Дети Азии» завершена. Сколько наград завоевали белорусы на соревнованиях? -1

Артем Шукалович, корреспондент:
В стенах этой ледовой арены белорусских конькобежцев вновь ждал успех. На этот раз их усилиями копилка сборной пополнилась серебром и бронзой. Свое мастерство, в котором уже никто не сомневается, снова продемонстрировала лидер команды Полина Сивец.

Сначала девушка разгорелась в командной гонке, а затем вышла на масс-старт. Четкий план и отточенные движения позволили Полине лидировать на большей части дистанции. Однако представительница Казахстана сумела обойти белоруску буквально на последнем вираже. Итог – серебро, но с золотым отливом. А всего на играх у спортсменки три медали, одна из которых высшей пробы.

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии».

Официальная часть игр «Дети Азии» завершена. Сколько наград завоевали белорусы на соревнованиях? -4

Но порадовала нас не только Сивец. Совсем чуть-чуть до пьедестала не добралась и другая наша девушка. Эвелина Конопляник финишировала в масс-старте четвертой. И это отличный результат. Учитывая, что такие крупные соревнования для нее первые в жизни.

Эвелина Конопляник, спортсменка команды Беларуси по конькобежному спорту:
Так много участников и довольно сильные все, все на одном уровне практически. Четвертым местом я тоже довольна.

Отличились 3 марта наконец и парни. Мы долго ждали от них медалей, и наконец свершилось. Бронзу ребята завоевали в командной гонке.

Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований.

А начинался соревновательный день с лыжных гонок. Лучших определяли в эстафете. К сожалению, медали обошли нас стороной. Но команда показывает хороший прогресс. И готовится к будущим стартам.

Официальная часть игр «Дети Азии» завершена. Сколько наград завоевали белорусы на соревнованиях? -7

Сергей Прокопеня, тренер команды Беларуси по лыжным гонкам:
Рассчитывали хотя бы на пятое, шестое место, на четвертое даже. Но получилось как получилось. Но, опять же, претензий к ребятам нет, трасса тяжелая, и они бойцы. И ребята по приезде в Беларусь будут совсем другие, поверьте.

Официальная часть игр «Дети Азии» завершена. Сколько наград завоевали белорусы на соревнованиях? -10

Ирина Кравцова, спортсменка команды Беларуси по лыжным гонкам:
Конечно, можно было лучше, настраивались на лучший результат, но получилось вот так. Тоже очень даже неплохо, есть к чему расти.

На этом официальная часть игр «Дети Азии» завершена. В субботу, 4 марта, спортсмены проведут лыжную эстафету дружбы. А затем состоится торжественная церемония закрытия форума. Всего усилиями наших ребят было завоевано 9 наград.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Сергей Прокопеня # Ирина Кравцова # Эвелина Конопляник # Полина Сивец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований
03 марта 2023 13:26

Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований

Пятиборье: сильнейшим из белорусов на Кубке Леднёва стал Максим Марук
03 марта 2023 13:25

Пятиборье: сильнейшим из белорусов на Кубке Леднёва стал Максим Марук

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»
03 марта 2023 10:13

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»