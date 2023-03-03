Официальная часть игр «Дети Азии» завершена. Сколько наград завоевали белорусы на соревнованиях?

Вторые зимние Международные игры «Дети Азии» близятся к завершению, но накал страстей на соревновательных дорожках и стадионах не падает. Белорусы пополняют медальный багаж, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 марта спортсмены отметились двумя наградами. Тему продолжит Артем Шукалович с места событий.

Артем Шукалович, корреспондент:

В стенах этой ледовой арены белорусских конькобежцев вновь ждал успех. На этот раз их усилиями копилка сборной пополнилась серебром и бронзой. Свое мастерство, в котором уже никто не сомневается, снова продемонстрировала лидер команды Полина Сивец. Сначала девушка разгорелась в командной гонке, а затем вышла на масс-старт. Четкий план и отточенные движения позволили Полине лидировать на большей части дистанции. Однако представительница Казахстана сумела обойти белоруску буквально на последнем вираже. Итог – серебро, но с золотым отливом. А всего на играх у спортсменки три медали, одна из которых высшей пробы. Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии».

Но порадовала нас не только Сивец. Совсем чуть-чуть до пьедестала не добралась и другая наша девушка. Эвелина Конопляник финишировала в масс-старте четвертой. И это отличный результат. Учитывая, что такие крупные соревнования для нее первые в жизни. Эвелина Конопляник, спортсменка команды Беларуси по конькобежному спорту:

Так много участников и довольно сильные все, все на одном уровне практически. Четвертым местом я тоже довольна. Отличились 3 марта наконец и парни. Мы долго ждали от них медалей, и наконец свершилось. Бронзу ребята завоевали в командной гонке. Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований. А начинался соревновательный день с лыжных гонок. Лучших определяли в эстафете. К сожалению, медали обошли нас стороной. Но команда показывает хороший прогресс. И готовится к будущим стартам.

Сергей Прокопеня, тренер команды Беларуси по лыжным гонкам:

Рассчитывали хотя бы на пятое, шестое место, на четвертое даже. Но получилось как получилось. Но, опять же, претензий к ребятам нет, трасса тяжелая, и они бойцы. И ребята по приезде в Беларусь будут совсем другие, поверьте.