Прямой эфир

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту

18 июля 2019 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В агрогородке Озеры Гродненского района на озере Кань проходит открытый чемпионат области по парусному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На водной глади за победу борются сильнейшие гродненские, минские и гомельские спортсмены разных возрастных категорий. Среди них победители белорусских и международных первенств.

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-1

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-3

Задача яхтсменов – пройти все контрольные буи в определенном порядке и вернуться на линию финиша. Для этого необходима хорошая физическая подготовка, математические способности и наблюдательность – умение анализировать погодные условия, скорость ветра и характер облаков. Организаторы отмечают, что в последние годы в стране растет интерес молодежи к парусному спорту .

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-6

Максим Дягель, воспитанник СДЮШОР профсоюзов «Неман»:
Занимаюсь я уже достаточно долго – с шести лет. Привел меня в спорт отец. Я постоянно гоняюсь с каждым из гонщиков, которые здесь сейчас, на нашей гродненской земле, поэтому я достаточно хорошо их знаю: знаю их поведение, знаю их психологию.

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-9

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды. Мы сегодня в гости пригласили сильнейших для того, чтобы еще раз апробировать свои последние тренировочные заготовки и подготовиться к соревнованиям самого высокого уровня, в том числе к международным.

Чемпионат посвящен 25-летию со дня образования Комитета государственного контроля Беларуси. Ведомство оказывает спорту активную поддержку.

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-12

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-14

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-16

«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту-18

# Парусный спорт # Максим Дягель # Олег Андрейчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
18 июля 2019 03:24

БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Марина Слуцкая о подготовке к Олимпиаде: «Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе»
17 июля 2019 23:21

Марина Слуцкая о подготовке к Олимпиаде: «Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе»

Владимир Копытов: «Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат»
17 июля 2019 23:19

Владимир Копытов: «Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат»