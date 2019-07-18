«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту
Новости Беларуси. В агрогородке Озеры Гродненского района на озере Кань проходит открытый чемпионат области по парусному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На водной глади за победу борются сильнейшие гродненские, минские и гомельские спортсмены разных возрастных категорий. Среди них победители белорусских и международных первенств.
Задача яхтсменов – пройти все контрольные буи в определенном порядке и вернуться на линию финиша. Для этого необходима хорошая физическая подготовка, математические способности и наблюдательность – умение анализировать погодные условия, скорость ветра и характер облаков. Организаторы отмечают, что в последние годы в стране растет интерес молодежи к парусному спорту .
Максим Дягель, воспитанник СДЮШОР профсоюзов «Неман»:
Занимаюсь я уже достаточно долго – с шести лет. Привел меня в спорт отец. Я постоянно гоняюсь с каждым из гонщиков, которые здесь сейчас, на нашей гродненской земле, поэтому я достаточно хорошо их знаю: знаю их поведение, знаю их психологию.
Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды. Мы сегодня в гости пригласили сильнейших для того, чтобы еще раз апробировать свои последние тренировочные заготовки и подготовиться к соревнованиям самого высокого уровня, в том числе к международным.
Чемпионат посвящен 25-летию со дня образования Комитета государственного контроля Беларуси. Ведомство оказывает спорту активную поддержку.