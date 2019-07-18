«Это олимпийский вид спорта. Мы с ним связываем надежды». В Гродненском районе проходит чемпионат по парусному спорту

Новости Беларуси. В агрогородке Озеры Гродненского района на озере Кань проходит открытый чемпионат области по парусному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На водной глади за победу борются сильнейшие гродненские, минские и гомельские спортсмены разных возрастных категорий. Среди них победители белорусских и международных первенств.

Задача яхтсменов – пройти все контрольные буи в определенном порядке и вернуться на линию финиша. Для этого необходима хорошая физическая подготовка, математические способности и наблюдательность – умение анализировать погодные условия, скорость ветра и характер облаков. Организаторы отмечают, что в последние годы в стране растет интерес молодежи к парусному спорту .

Максим Дягель, воспитанник СДЮШОР профсоюзов «Неман»:

Занимаюсь я уже достаточно долго – с шести лет. Привел меня в спорт отец. Я постоянно гоняюсь с каждым из гонщиков, которые здесь сейчас, на нашей гродненской земле, поэтому я достаточно хорошо их знаю: знаю их поведение, знаю их психологию.