Белоруска Наталья Варакина взяла бронзу на ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе

Новости Беларуси. 13 октября на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусская спортсменка Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль по борьбе в категории до 49 кг.

Как сообщается на сайте НОК Беларуси, в групповом раунде 17-летняя Варакина оказались сильнее спортсменок из Венесуэлы, Казахстана и США. Белоруска уступила лишь представительнице Узбекистана Шохиде Ахмедовой. 3 победы из 4 позволили Наталье посостязаться за бронзу.

Наталья Варакина, белорусская спортсменка:

Я очень рада бронзовой медали. Конечно, могла бы и лучше выступить. Но благодарна и этой медали. Спасибо, что у меня была возможность представлять сборную Беларуси. Спасибо всей команде и тренеру за поддержку.

После семи соревновательных дней у сборной Беларуси 5 медалей: одно золото, две серебра и две бронзы.