Белоруска Кристина Дмитрук успешно стартовала на теннисном турнире в Португалии

Кристина Дмитрук с победы стартовала на теннисном турнире в Португалии. В первом круге челленджера наша спортсменка одолела представительницу Нидерландов Клару Вельдман, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый сет остался за землячкой с уверенным результатом 6:3. Во второй партии с таким же счетом сильнее была уже оппонентка, в третьем и решающем отрезке белоруска вернула инициативу себе, доминировала на корте и оказалась сильнее. Вновь 6:3.

Победа, а вместе с ней и пропуск в следующий раунд соревнований, там Дмитрук сыграет против победительницы пары Эшли Лэхи – Элла Макдональд.