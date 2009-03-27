«Беркут» победил в Пружанах

Минская команда стала победителем «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе.Как сайт СТВ сообщал ранее – Республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею на призы Президента Беларуси проходили в городе Пружанах Брестской области и завершились сегодня победой команды «Беркут» – 7:4. В финале минчанам противостояла местная команда.



- Особо приятно отметить, что именно команда Пружанвышла в финал, рассказал телеканалу СТВ помощник председателя Президентского спортивного клуба Александр Хромылев. - Это говорит о том, что за такой короткий промежуток времени, с момента как здесь появился ледовый дворец, проделана огромная работа, которая приносит результаты.

Соревнования стали непременным атрибутом спортивной жизни Беларуси. В хоккейных баталиях по всей республике ежегодно принимают участие тысячи ребят.