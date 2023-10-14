Белоруска Анна Терех стала четвёртой в общем зачёте велогонки в Китае

В Китае завершилась многодневная шоссейная велогонка «Тур острова Чонгмин» с участием белорусских спортсменок Анны Терех, Ирины Чуянковой и Таисии Носкович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перед заключительным третьим этапом генеральную классификацию возглавляла Терех. Однако в решающей гонке Анна финишировала седьмой. Как итог – спортсменка заняла в общем зачете четвертое место. Тем не менее белоруска набрала наибольшее количество баллов в горном зачете и стала обладательницей «гороховой» майки.