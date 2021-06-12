«Все работали, невзирая ни на какие погодные условия». Тренер о подготовке сборной Беларуси по пляжному футболу к Евролиге

Новости Беларуси. Сборная Беларуси продолжает готовиться к международным стартам. На этой неделе команда собралась в Минске на базе спорткомплекса «Олимпийский», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тренерский штаб вызвал на сбор 13 игроков, большая часть которых представляет клуб из Кировска Могилевской области. Сейчас национальная команда работает в режиме двухразовых тренировок. На следующей неделе, с 17 по 19 июня, нашим парням предстоит сыграть три матча Евролиги. В соперниках Испания, Турция и Россия. Первая встреча запланирована на 17 июня против испанцев.
В 2021 году из-за эпидемиологической ситуации нашему тренерскому штабу пришлось изменить план подготовки. Среди прочего национальная команда отказалась от заграничных сборов, однако это не помешало ребятам в хорошей форме подойти к предстоящим стартам.
Капитан сборной Беларуси по пляжному футболу об играх Евролиги: «Легко никому не будет с нами, это точно»
Александр Жамойтин, тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Пляжный футбол – достаточно солнечный вид спорта. Были дни, когда и дождь, и было похоже немножко на зиму, но ребята молодцы. Все работали, невзирая ни на какие погодные условия. Просто вносились коррективы, но футбол же – всепогодная игра, несмотря на то, что в этот играют босиком.
После матчей Евролиги нашу команду ждет выступление на европейской квалификации чемпионата мира – 2021. Соревнования пройдут в Португалии с 21 по 27 июня.