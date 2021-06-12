«Все работали, невзирая ни на какие погодные условия». Тренер о подготовке сборной Беларуси по пляжному футболу к Евролиге

Новости Беларуси. Сборная Беларуси продолжает готовиться к международным стартам. На этой неделе команда собралась в Минске на базе спорткомплекса «Олимпийский», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренерский штаб вызвал на сбор 13 игроков, большая часть которых представляет клуб из Кировска Могилевской области. Сейчас национальная команда работает в режиме двухразовых тренировок. На следующей неделе, с 17 по 19 июня, нашим парням предстоит сыграть три матча Евролиги. В соперниках Испания, Турция и Россия. Первая встреча запланирована на 17 июня против испанцев.