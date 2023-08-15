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Борец вольного стиля Владислав Козлов поборется за бронзу в рамках молодёжного чемпионата мира

15 августа 2023 13:57
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Белорусский борец вольного стиля Владислав Козлов сегодня, 15 августа, поспорит за бронзу молодежного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Борец вольного стиля Владислав Козлов поборется за бронзу в рамках молодёжного чемпионата мира-1

В эти дни он проходит в столице Иордании. Земляк, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, в поединке за третье место сразится против представителя Индии. Отметим, ранее Владислав Козлов стал серебряным призером II Игр стран СНГ.

# Борьба # Владислав Козлов # Фотофакт

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