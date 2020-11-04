Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ

Новости Беларуси. Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером месяца в российской премьер-лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером месяца в российской премьер-лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За тренера московского ЦСКА единогласно проголосовали эксперты РПЛ и болельщики.
После 13 туров «армейцы» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 13 матчах. А в октябре клуб под руководством Гончаренко выиграл четыре поединка подряд.