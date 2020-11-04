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Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ

04 ноября 2020 13:15
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Новости Беларуси. Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером месяца в российской премьер-лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ-1

За тренера московского ЦСКА единогласно проголосовали эксперты РПЛ и болельщики.  

Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ-4

После 13 туров «армейцы» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 13 матчах. А в октябре клуб под руководством Гончаренко выиграл четыре поединка подряд.  

# Футбол # Виктор Гончаренко # Фотофакт

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