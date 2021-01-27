«Главное в командной игре – мы все едины». На чемпионате Беларуси по бадминтону определены первые победители
Новости Беларуси. Команда Минска – чемпион Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отечественный турнир – первый в 2021 году после затяжной соревновательной паузы по причине пандемии.
Спортсмены не выходили на старт целых шесть месяцев, поэтому на площадке чувствуется небывалая конкуренция.
Соревнования являются лично-командными, теперь в течение трех дней сильнейшие бадминтонисты страны определят победителей в пяти категориях – личных у мужчин и женщин, парных состязаниях и миксте. В заявках значатся около 70 участников, среди которых и все наши лидеры. Пять финальных встреч пройдут 30 января.
Александра Василевская, чемпионка Беларуси по бадминтону в командных соревнованиях:
Самое главное в командной игре – мы все едины, одно целое и мы должны помогать друг другу.
В нашей команде есть Настя Чернявская, Юля Бицукова, которые стимулируют рост – мне хочется тянуться, успевать за ними и даже выигрывать.
Александр Александрович, чемпион Беларуси по бадминтону в командных соревнованиях:
Мы победили за счет силы воли, духа, командного духа – это очень важно. Когда тебя поддерживает вся команда, когда ты играешь против другой – там тоже поддерживают, эмоции очень сильные.
Основной старт в этом сезоне для белорусских мастеров воланчика – это чемпионат Европы, который примет Киев в апреле. На континентальный форум, так же как и на Олимпийские игры, нужны лицензии. Спортсмены получают пропуска согласно своему европейскому рейтингу.
К предстоящему турниру готовятся только наши девушки – это Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская, как в одиночке, так и в паре, а также дуэт Юлии Бицукоой и Марьяны Вербицкой.