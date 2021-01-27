«Главное в командной игре – мы все едины». На чемпионате Беларуси по бадминтону определены первые победители

Новости Беларуси. Команда Минска – чемпион Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отечественный турнир – первый в 2021 году после затяжной соревновательной паузы по причине пандемии. Спортсмены не выходили на старт целых шесть месяцев, поэтому на площадке чувствуется небывалая конкуренция.

Соревнования являются лично-командными, теперь в течение трех дней сильнейшие бадминтонисты страны определят победителей в пяти категориях – личных у мужчин и женщин, парных состязаниях и миксте. В заявках значатся около 70 участников, среди которых и все наши лидеры. Пять финальных встреч пройдут 30 января.

Александра Василевская, чемпионка Беларуси по бадминтону в командных соревнованиях:

Самое главное в командной игре – мы все едины, одно целое и мы должны помогать друг другу. В нашей команде есть Настя Чернявская, Юля Бицукова, которые стимулируют рост – мне хочется тянуться, успевать за ними и даже выигрывать.

Александр Александрович, чемпион Беларуси по бадминтону в командных соревнованиях:

Мы победили за счет силы воли, духа, командного духа – это очень важно. Когда тебя поддерживает вся команда, когда ты играешь против другой – там тоже поддерживают, эмоции очень сильные.