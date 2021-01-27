Изменения в составе БАТЭ. Ушёл Настич, пришёл Рыбак

Во-первых, клуб покидает Боян Настич: боснийский защитник переходит в польскую «Ягелонию». В 2020 году за борисовчан Настич сыграл в 34 официальных матчах, отметился одним голом и 11 результативными передачами.

Прощаясь с Настичем, борисовчане встречают Павла Рыбака: 37-летний футболист перешел в БАТЭ из «Ислочи». На счету футболиста 400 матчей в Высшей лиге, он дважды признавался лучшим защитником чемпионата страны, а еще пять раз попадал в топ-22 лучших футболистов турнира. В составе «Шахтера» становился обладателем Кубка страны в 2019 году.