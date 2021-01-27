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Изменения в составе БАТЭ. Ушёл Настич, пришёл Рыбак

27 января 2021 15:02
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Новости Беларуси. Очередные изменения в составе БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Изменения в составе БАТЭ. Ушёл Настич, пришёл Рыбак-1

Во-первых, клуб покидает Боян Настич: боснийский защитник переходит в польскую «Ягелонию». В 2020 году за борисовчан Настич сыграл в 34 официальных матчах, отметился одним голом и 11 результативными передачами.  

Изменения в составе БАТЭ. Ушёл Настич, пришёл Рыбак-4

Прощаясь с Настичем, борисовчане встречают Павла Рыбака: 37-летний футболист перешел в БАТЭ из «Ислочи». На счету футболиста 400 матчей в Высшей лиге, он дважды признавался лучшим защитником чемпионата страны, а еще пять раз попадал в топ-22 лучших футболистов турнира. В составе «Шахтера» становился обладателем Кубка страны в 2019 году.

# Футбол Беларуси # Боян Настич # Павел Рыбак # Фотофакт

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