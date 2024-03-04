Белорус Олег Томашевич показал четвертый результат в Европе по толканию ядра

Белорус Олег Томашевич с триумфом выступил на Всероссийских соревнования по толканию ядра. В пятой попытке он отправил снаряд на 21 метр 65 сантиметров. Это личный рекорд спортсмена, национальный рекорд в помещении, выполнение олимпийского норматива, восьмой результат сезона в мире и четвертый в Европе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Еще один белорус Евгений Бриги стал бронзовым призером с результатом 19 метров 19 сантиметров. На Всероссийском фестивале прыжков с шестом также с блеском выступили наши спортсмены. У мужчин равных не было Матвею Волкову. Он обновил очередной личный рекорд – 5 метров 83 сантиметра. Это 9-й результат сезона в мире. В женском турнире первое место заняла белоруска Ирина Жук. Она показала свой лучший результат сезона – 4 метра 65 сантиметров.