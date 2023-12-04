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Белорус Иван Синяк стал вице-чемпионом мира по боксу среди юниоров

04 декабря 2023 19:44
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Белорусский боксер Иван Синяк стал серебряным призером юниорского чемпионата мира в Ереване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Иван Синяк стал вице-чемпионом мира по боксу среди юниоров-1

В финальной схватке в весовой категории до 66 килограммов наш юный атлет сошелся с хозяином ринга Аргишти Хакобяном. Оппонент с первого раунда заявил о своих притязаниях на золото, захватив инициативу. Однако наш спортсмен сумел навязать достойную борьбу. К сожалению, пока для победы этого не хватило. Тем не менее данный результат лучший для нашей сборной на мировом первенстве.

Ранее обладателем бронзовой награды стал Андрей Румянцев в дисциплине до 80 килограммов.

# Спортивные соревнования # Иван Синяк # Фотофакт

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