Белорус Иван Синяк стал вице-чемпионом мира по боксу среди юниоров

Белорусский боксер Иван Синяк стал серебряным призером юниорского чемпионата мира в Ереване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальной схватке в весовой категории до 66 килограммов наш юный атлет сошелся с хозяином ринга Аргишти Хакобяном. Оппонент с первого раунда заявил о своих притязаниях на золото, захватив инициативу. Однако наш спортсмен сумел навязать достойную борьбу. К сожалению, пока для победы этого не хватило. Тем не менее данный результат лучший для нашей сборной на мировом первенстве.

Ранее обладателем бронзовой награды стал Андрей Румянцев в дисциплине до 80 килограммов.