В Минске стартовал заключительный этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества»

Минск принимает заключительный четвертый этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества». В стартах принимают участие по 135 человек от Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спартакиада проводится в 20-й раз. В честь юбилейного празднования в заключительном этапе соревнуются воспитанники кадетских училищ, специализированных лицеев Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также кадетских классов и корпусов, военно-патриотических молодежных и детских объединений России.

Андрей Бурак, руководитель спортивной делегации Беларуси:

Понятно, что это спортивные соревнования и проводятся по четырем видам спорта. Но суть – это общение. Общаются спортсмены, наши братские государства. Это общение должно начинаться с самого детства.