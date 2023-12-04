Прямой эфир

В Минске стартовал заключительный этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества»

04 декабря 2023 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск принимает заключительный четвертый этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества». В стартах принимают участие по 135 человек от Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал заключительный этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества»-1

Спартакиада проводится в 20-й раз. В честь юбилейного празднования в заключительном этапе соревнуются воспитанники кадетских училищ, специализированных лицеев Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также кадетских классов и корпусов, военно-патриотических молодежных и детских объединений России.

В Минске стартовал заключительный этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества»-4

Андрей Бурак, руководитель спортивной делегации Беларуси:
Понятно, что это спортивные соревнования и проводятся по четырем видам спорта. Но суть – это общение. Общаются спортсмены, наши братские государства. Это общение должно начинаться с самого детства.

В Минске стартовал заключительный этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества»-7

Матвей Маштаков из Магнитогорска. Он занимается плаванием и состоит в военно-патриотическом клубе «Рубеж». На спартакиаде Матвей стал серебряным призером на дистанции 50 метров брассом.

Подробнее о том, как проводится спартакиада, – смотрите в видеосюжете.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске состоялись Кубок и первенство Беларуси по каратэ
04 декабря 2023 14:58

В Минске состоялись Кубок и первенство Беларуси по каратэ

Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи
04 декабря 2023 14:17

Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи

Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала
04 декабря 2023 12:11

Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала