В Минске стартовал заключительный этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества»

Минск принимает заключительный четвертый этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества». В стартах принимают участие по 135 человек от Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минск принимает заключительный четвертый этап спартакиады Союзного государства «Защитник Отечества». В стартах принимают участие по 135 человек от Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спартакиада проводится в 20-й раз. В честь юбилейного празднования в заключительном этапе соревнуются воспитанники кадетских училищ, специализированных лицеев Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также кадетских классов и корпусов, военно-патриотических молодежных и детских объединений России.
Андрей Бурак, руководитель спортивной делегации Беларуси:
Понятно, что это спортивные соревнования и проводятся по четырем видам спорта. Но суть – это общение. Общаются спортсмены, наши братские государства. Это общение должно начинаться с самого детства.
Матвей Маштаков из Магнитогорска. Он занимается плаванием и состоит в военно-патриотическом клубе «Рубеж». На спартакиаде Матвей стал серебряным призером на дистанции 50 метров брассом.
Подробнее о том, как проводится спартакиада, – смотрите в видеосюжете.