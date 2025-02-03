Прямой эфир

«Минчанка» одержала долгожданную победу в российской Суперлиге

03 февраля 2025 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Минчанка» одержала долгожданную победу в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки удачно погостили у «Тулицы» – 3:1. К слову, именно хозяйки забрали первый сет – 25:19. За короткий перерыв Ольге Пальчевской удалось перестроить игру своих подопечных. Дальше стабильнее действовали горожанки – 25:22 и 25:11. Самой нервной и принципиальной получилась четвертая партия. Вплоть до концовки сохранялось равенство. «Минчанка» забирает 2 кряду трудовых розыгрыша и одерживает викторию. Она стала для команды 6 в чемпионате. В следующем туре белорускам принимать «Заречье-Одинцово». Оно идет на 4 позиции.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проиграло «Авангарду» в домашнем матче чемпионата КХЛ
03 февраля 2025 12:42

Минское «Динамо» проиграло «Авангарду» в домашнем матче чемпионата КХЛ

«Лига Храбрых» завершила третий сезон. Победа досталась борцам из Москвы
02 февраля 2025 19:06

«Лига Храбрых» завершила третий сезон. Победа досталась борцам из Москвы

«Борцовское братство чувствую до сих пор». Василиса Марзалюк об испытании славой, дисквалификации и тренерской работе
02 февраля 2025 18:52

«Борцовское братство чувствую до сих пор». Василиса Марзалюк об испытании славой, дисквалификации и тренерской работе