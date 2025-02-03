Гол белоруса Егора Шаранговича позволили «Калгари» одолеть «Сиэтл» в АХЛ

Гол и результативная передача Егора Шаранговича позволили «Калгари» одолеть «Сиэтл» – 3:2 в одном из матчей чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впоследствии белорус был признан первой звездой встречи. Вначале форвард огоньков помог отличиться Моргану Фросту. А спустя всего 2 минуты сам поразил цель, реализовав большинство. На льду игрок национальной сборной Беларуси провел 18 минут и 6 секунд, исполнил 2 броска и закончил поединок с показателем полезности плюс 1. Гол и пас стали юбилейными, десятыми в сезоне. Шарангович выходит на привычный для себя уровень.