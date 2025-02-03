Женская теннисная ассоциация представила обновлённый рейтинг

Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глобальных изменений не произошло. Лидеры отдыхали, а потому остались при своих. Вне конкуренции Арина Соболенко. За ней по пятам идет Ига Швентэк. Тройку лучших спортсменок замыкает Кори Гауф. В середине и нижней частях таблицы подвижки случились. Виктория Азаренко за 7 дней потеряла одно место. Отныне она 30-я на планете. Заметного прогресса добилась Александра Саснович. Попадание в основу полутысячника в Линце позволило разместиться на 128ой строке. Ирина Шиманович 226-я, Алена Фалей 227-я. Всего в рейтинге представлены 11 белорусок.