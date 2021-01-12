Прямой эфир

Белорус Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ

12 января 2021 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ-1

Этой ночью его клуб «Нью-Джерси» сократил тренировочный лагерь, отправив в фарм-клуб шестерых хоккеистов. Еще пять игроков выставлены на драфт отказов. Ни в одном из списков наш форвард не значится. За время кэмпа Шарангович принял участие в нескольких двусторонних матчах, отметившись тремя шайбами и одной передачей.

Белорус Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ-4

Напомним, регулярный чемпионат сильнейшей лиги мира начнется 13 января. На следующий день «дьяволы» сыграют первый матч.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби
12 января 2021 13:03

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби

Хоккейное «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ
11 января 2021 20:28

Хоккейное «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»
11 января 2021 19:37

​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»