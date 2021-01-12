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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби

12 января 2021 13:03
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Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби-1

12 января наша спортсменка вышла в финал соревнований. В 11:05 белоруска вышла на корт против 22-го номера рейтинга WTA Марии Саккари. Первый сет Арина взяла со счетом 6:3, а во втором действовала еще увереннее – 6:2. Таким образом, белоруске для победы понадобился один час и три минуты.

Соперницей Соболенко в финальном матче станет Вероника Кудерметова.

# Теннис # Арина Соболенко # Мария Саккари # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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