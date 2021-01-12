Арина Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби

12 января наша спортсменка вышла в финал соревнований. В 11:05 белоруска вышла на корт против 22-го номера рейтинга WTA Марии Саккари. Первый сет Арина взяла со счетом 6:3, а во втором действовала еще увереннее – 6:2. Таким образом, белоруске для победы понадобился один час и три минуты.

Соперницей Соболенко в финальном матче станет Вероника Кудерметова.