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29 хоккеистов отправились на первый выезд минского «Динамо»

01 сентября 2023 20:15
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» озвучило состав на первую выездную серию нового сезона КХЛ. В ростере 29 хоккеистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

29 хоккеистов отправились на первый выезд минского «Динамо»-1

Среди них нет Александра Суворова, Дмитрия Коробова и Владислава Кодолы. Они остались в Минске по медицинским показаниям. Уже завтра, 2 сентября, «зубры» встретятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Стартовое вбрасывание назначено на 17:30. После им предстоит провести еще пять гостевых противостояний. Первый домашний матч состоится 20 сентября против ярославского «Локомотива».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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