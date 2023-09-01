29 хоккеистов отправились на первый выезд минского «Динамо»

Среди них нет Александра Суворова, Дмитрия Коробова и Владислава Кодолы. Они остались в Минске по медицинским показаниям. Уже завтра, 2 сентября, «зубры» встретятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Стартовое вбрасывание назначено на 17:30. После им предстоит провести еще пять гостевых противостояний. Первый домашний матч состоится 20 сентября против ярославского «Локомотива».