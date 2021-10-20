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Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля. Илья Ивашко снялся с турнира

20 октября 2021 21:31
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21 октября на Кубке Кремля на корт выйдет Егор Герасимов, 109-й в табеле о рангах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля. Илья Ивашко снялся с турнира-1

Он пробился на турнир, пройдя квалификацию. А уже в основной сетке в первом раунде белорус победил серба Миомира Кецмановича – 6:3, 1:6, 6:4. Теперь на кону четвертьфинал, за который он будет бороться с представителем России, 22-й ракеткой мира Асланом Карацевым. А вот Илья Ивашко, 43-я ракетка ATP, снялся с московского турнира. Причина – накопившаяся усталость теннисиста.  

# Теннис # Егор Герасимов # Миомир Кецманович # Аслан Карацев # Илья Ивашко # Фотофакт

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