Белорус Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в Мельбурне

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в австралийском Мельбурне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш спортсмен в двух партиях был сильнее южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса – 6:3, 7:5. В 1/16 Герасимов встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Все в том же Мельбурне, правда, на другом турнире Вера Лапко в 1/16 не смогла одолеть хорватскую теннисистку Петру Мартич – 6:4, 3:6, 2:6.