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Белорус Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в Мельбурне

01 февраля 2021 15:13
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в австралийском Мельбурне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в Мельбурне -1

Наш спортсмен в двух партиях был сильнее южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса – 6:3, 7:5. В 1/16 Герасимов встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Все в том же Мельбурне, правда, на другом турнире Вера Лапко в 1/16 не смогла одолеть хорватскую теннисистку Петру Мартич – 6:4, 3:6, 2:6.

Белорус Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в Мельбурне -4

Оба турнира являются заключительным этапом подготовки к Открытому чемпионату Австралии – Australian Open, который начнется 8 февраля.

# Теннис # Егор Герасимов # Ллойд Харрис # Мартон Фучович # Вера Лапко # Петра Мартич # Фотофакт

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