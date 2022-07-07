Белорус Егор Герасимов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Порту

Первый сет без особых проблем наш спортсмен оставил за собой. А вот во втором уже началась упорная борьба, которая длилась более часа. По итогам тай-брейка сопернику удалось перевести матч в третью партию. Однако на большее у оппонента сил не хватило, и Герасимов сумел оформить заслуженную победу. В активе Егора восемь эйсов, а также высокий процент выигрыша очков на первой подаче – 89. За выход в полуфинал белорусскому теннисисту предстоит сразиться с турком Алтугом Челикбилеком.