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Белорус Егор Герасимов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Порту

07 июля 2022 17:46
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Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии АТР Challenger Tour в Порту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках 1/8 белорус за 2 часа 17 минут одолел россиянина Евгения Донского – 6:3, 6:7, 6:2.

Белорус Егор Герасимов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Порту-1

Первый сет без особых проблем наш спортсмен оставил за собой. А вот во втором уже началась упорная борьба, которая длилась более часа. По итогам тай-брейка сопернику удалось перевести матч в третью партию. Однако на большее у оппонента сил не хватило, и Герасимов сумел оформить заслуженную победу. В активе Егора восемь эйсов, а также высокий процент выигрыша очков на первой подаче – 89. За выход в полуфинал белорусскому теннисисту предстоит сразиться с турком Алтугом Челикбилеком.

# Теннис # Егор Герасимов # Евгений Донской # Алтуг Челикбилек # Фотофакт

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