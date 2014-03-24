Российские кёрлингистки впервые в истории завоевали медали чемпионата мира

Новости России. В матче за третье место россиянки обыграли команду Южной Кореи со счетом 7:6.

Стоит отметить: бронзовые медали – это первые награды в истории российской команды на мировом первенстве.

Анна Сидорова, скип сборной России:

Это великий день для нас и всего российского керлинга. Я так рада, что не могу подобрать слов для того, чтобы описать свои эмоции. Возможно, я еще не могу поверить в это. Но уверена, что мы можем играть на самом высоком уровне в керлинг.

Керлинг – спортивная игра на льду, в которой участвуют 2 команды по 4 спортсмена в каждой.

Участники поочерёдно пускают по льду гранитные снаряды («камни») весом 19,96 кг в сторону размеченной на льду мишени («дома»).

Цель игры – попасть камнем ближе к центру «дома», чем это сделал соперник.

Игра состоит из 10 периодов или «эндов».

В течение одного энда команда выпускает по 8 камней – каждый игрок выполняет по 2 броска, чередуясь с соперником. Подробнее читайте здесь.

Напомним, вчера, 23 марта, из норвежского Холменколлена пришла хорошая новость для поклонников биатлона.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева по итогам сезона завоевала Малый хрустальный глобус в масстарте.

23 марта в гонке с общим стартом она финишировала четвертой, но этого оказалось достаточно, чтобы выиграть трофей. Смотрите видео!