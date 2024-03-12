Белорус Алексей Протас завершил матч НХЛ с отрицательным показателем полезности

Белорус Алексей Протас действовал в первом звене вместе с легендарным Александром Овечкиным. На льду он провел 14 минут 34 секунды, результативных действий не совершал, заблокировал два броска и завершил матч с отрицательным показателем полезности. В сезоне у нашего хоккеиста 28 очков.