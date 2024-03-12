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Белорус Алексей Протас завершил матч НХЛ с отрицательным показателем полезности

12 марта 2024 14:18
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«Вашингтон» продолжает штормить в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью «столичники» вчистую уступили «Виннипегу» – 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Алексей Протас завершил матч НХЛ с отрицательным показателем полезности-1

Белорус Алексей Протас действовал в первом звене вместе с легендарным Александром Овечкиным. На льду он провел 14 минут 34 секунды, результативных действий не совершал, заблокировал два броска и завершил матч с отрицательным показателем полезности. В сезоне у нашего хоккеиста 28 очков.

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин

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