Белорус Алексей Протас завершил матч НХЛ с отрицательным показателем полезности

«Вашингтон» продолжает штормить в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью «столичники» вчистую уступили «Виннипегу» – 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Вашингтон» продолжает штормить в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью «столичники» вчистую уступили «Виннипегу» – 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус Алексей Протас действовал в первом звене вместе с легендарным Александром Овечкиным. На льду он провел 14 минут 34 секунды, результативных действий не совершал, заблокировал два броска и завершил матч с отрицательным показателем полезности. В сезоне у нашего хоккеиста 28 очков.