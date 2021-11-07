Белорус Алексей Алфёров стал вторым на чемпионате мира по боксу в Сербии. Сколько призовых заработал спортсмен?

Новости Беларуси. В летопись чемпионата мира – 2021 по боксу сразу два белоруса вписали свои имена, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Алексей Алферов в весе до 80 килограммов уверенно, как и полагает истинному мастеру кожаной перчатки, ступенька за ступенькой пробирался к финалу. Сначала был бит Лука Плантич из Хорватии, после представители Ирана, Ирландии и России, но в решающем поединке белорус уступил представителю США, заняв второе место.