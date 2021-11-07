Белорус Алексей Алфёров стал вторым на чемпионате мира по боксу в Сербии. Сколько призовых заработал спортсмен?

Новости Беларуси. В летопись чемпионата мира – 2021 по боксу сразу два белоруса вписали свои имена, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В летопись чемпионата мира – 2021 по боксу сразу два белоруса вписали свои имена, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Алексей Алферов в весе до 80 килограммов уверенно, как и полагает истинному мастеру кожаной перчатки, ступенька за ступенькой пробирался к финалу. Сначала был бит Лука Плантич из Хорватии, после представители Ирана, Ирландии и России, но в решающем поединке белорус уступил представителю США, заняв второе место.
Вторая медаль (бронза) у нашего Евгения Кармильчика в весовой категории до 48 килограммов.
Последний раз наши боксеры так баловали медалями в 2003 году. Впервые на этом форуме к медалям прилагались финансы. К золоту – 100, серебру – 50, а бронзе – 25 тысяч иностранных денег. Призовой фонд составил более 2,5 миллиона.