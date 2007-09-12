Бельгийской теннисистке предстоит вынужденный отдых

Жюстин Энен, отпраздновавшей победу на недавно завершившемся чемпионате США, некоторое время придётся отдохнуть от любимой игры. В частности, спортсменка пропустит представительный турнир серии WTA в Пекине, стартующий 17 сентября. Всё потому, что первая ракетка мира испытывает проблемы со здоровьем - в процессе последнего медобследования у Энен обнаружены незначительные астматические компоненты. По этой причине доктора запретили ей выходить на корт в течение как минимум трех недель.