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Бельгийской теннисистке предстоит вынужденный отдых

12 сентября 2007 11:42
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Жюстин Энен, отпраздновавшей победу на недавно завершившемся чемпионате США, некоторое время придётся отдохнуть от любимой игры. В частности, спортсменка пропустит представительный турнир серии WTA в Пекине, стартующий 17 сентября. Всё потому, что первая ракетка мира испытывает проблемы со здоровьем - в процессе последнего медобследования у Энен обнаружены незначительные астматические компоненты. По этой причине доктора запретили ей выходить на корт в течение как минимум трех недель.

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