Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК

Новости Беларуси. В Беларуси есть все, чтобы провести Европейские игры на самом высоком уровне. Такое мнение 21 сентября прозвучало на встрече Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов с представителями Дирекции вторых Евроигр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты из 20 стран в Минске изучают вопросы организации предстоящих соревнований. Это программа Игр, нюансы размещения атлетов, информационное освещение состязаний. И, конечно же, знакомство с аренами, которые примут вторые Европейские игры.

Сегодняшние гости «Минск-Арены» не просто туристы, они представляют всю Европу. Главы Национальных олимпийских комитетов от Испании и Германии до Турции и России наверняка не раз видели изображения минских спортплощадок. Но от снимка на телефон все равно не удержаться. Евгений Горин, СТВ:

637 дней остается до Европейских игр, которые пройдут в Минске. И 21 сентября в столице Беларуси состоялся первый официальный визит Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов. У организаторов таких первенств всегда сложная задача. Ведь с момента, когда спортсмен приземляется в аэропорту, и до мгновения, когда обратный рейс унесет его домой, нужно обеспечить комфортное пребывание.

В Беларусь прилетит больше 4000 атлетов, а главы европейских НОК ставят целью привезти самых сильных. На родине олимпийских ценностей, Европе, континентальных соревнований никогда не было. Поэтому первые и вторые Игры должны быть на высоте. Спирос Капралос, председатель Координационной комиссии Европейских Олимпийских комитетов:

Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр. Хорошо развитая и спортивная инфраструктура вашей страны неоднократно принимала международные состязания. На подготовку остается всего 20 месяцев, но этого времени достаточно, чтобы организовать все по самому высокому разряду.

Янез Косиянчич, исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских комитетов:

В первую очередь надо сказать, что мы были невероятно впечатлены тем фактом, что получили приглашение провести Евроигры непосредственно от Президента Александра Лукашенко. Мы знаем, что у Беларуси большой опыт в проведении международных спортивных соревнований. Европейские игры по важности можно сравнить с Олимпийскими. И мы убеждены, что Беларусь проведет их успешно. Вторая задача Европейских игр – получить квалификацию на Олимпиаду в Токио. Учитывая, что половину всех медалей завоевывают атлеты из старушки-Европы, 2019 год в Минске может стать ярким подарком для болельщиков.

Азад Рагимов, член Координационной комиссии Европейских Олимпийских комитетов:

Для европейских спортсменов это колоссальный опыт. Это дополнительные возможности пожить в деревне атлетов, почувствовать себя в атмосфере олимпизма. Я напрямую связываю победу наших атлетов в Рио-да-Жанейро – 18 завоеванных медалей – с тем, что многие, большая часть из них побывала в этой атмосфере.

Сергей Бубка, член Координационной комиссии Европейских Олимпийских комитетов:

Я очень рад, что в 2019 году Игры будут проходить в Минске. Вы действительно этого заслуживаете – у вас прекрасная страна, прекрасные люди, замечательная инфраструктура. И, конечно, она должна быть использована, она должна работать с проведением Игр на европейский спорт. И в целом это дает большой толчок для развития нации, для развития спорта в вашей стране, для воспитания здорового поколения. Известно, что на II Евроиграх будет соревнования по карате. Вид спорта стал частью Олимпиады в Токио 2020 года. В качестве новинки европейских соревнований будет баскетбол 3х3. Всего 15 видов спорта, 13 из них – олимпийские.