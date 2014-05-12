Беларусь – Швейцария 4:3. Капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный подвел итоги игры для ctv.by

Новости Беларуси. После матча Беларусь – Швейцария (4:3) на вопросы корреспондента ctv.by Дмитрий Руто ответил капитан белорусской дружины Алексей Калюжный.

Забили сегодня много – 4, но и пропустили немало – 3. Забыли об обороне в пользу атаки?

Алексей Калюжный, капитан сборной Беларуси по хоккею:

Нет. Мы отдаем много времени игре в обороне, однако, мне кажется, сказывается канадский стиль тренеров и в нашей команде, и у Швейцарии. И мы, и они больше любим искать шансы у чужих ворот. И игрокам это больше нравится, нежели строить капканы. Мы играем в хоккей, и, как Глен Хэнлон говорит, надо получать удовольствие от каждого момента, каким бы сложным он ни был. А удовольствие, прежде всего, в атаке. Мы сегодня его получили.

Можешь сказать, что команда прибавляет от матча к матчу?

Алексей Калюжный:

Наверное, это лучше видно со стороны. Мне просто хочется в это очень верить. На эмоциях я, конечно, скажу, что мы прибавляем, но нужно посмотреть, проанализировать ошибки. И первое вспоминается то, что мы пропустили сегодня в большинстве. Это непозволительно в таких коротких турнирах и с такими противниками.

Следующий матч команда проведет только 15 мая. Предстоит встреча со сборной Финляндии. Может ли сказаться столь долгий перерыв на игре?

Алексей Калюжный:

Я не думаю. Отдых нам необходим, потому что два дня подряд отыграли, устали. В ближайшие два дня мы успеем все проанализировать, физически восстановиться, провести нормальную тренировку.

Финляндия. Насколько опасен соперник и есть ли шансы у нас на победу?

Алексей Калюжный:

Уже по отрывкам матча с Россией, которые вчера видел, заметна большая скорость, много борьбы жесткой. Поэтому я думаю, что для нас это будет очень серьезная проверка. Мне кажется, с финнами будет даже посложнее, чем с американцами.

Как чувствует себя вратарь Виталий Коваль? Слишком много ему доставалось в последних двух матчах.

Алексей Калюжный:

Он крепкий парень. Я думаю, все нормально. Но нам стоит посмотреть, где допускали ошибки в моментах, когда его атаковали соперники. Ведь нужно больше ограждать вратаря.

Что скажешь о сегодняшней поддержке болельщиков?

Алексей Калюжный:

Сердце замирает, когда 15-тысячник поет гимн, поддерживает. Мы опасались, что, может, эмоционально будет тяжело после вчерашней победы, ведь отдали много сил. Но болельщики нам добавили эмоции. С такой поддержкой ты начинаешь больше верить в то, что у тебя все получится.

Прокомментируешь слухи о том, что Глен Хэнлон может возглавить сборную Швейцарии после турнира?

Алексей Калюжный:

А что здесь комментировать? Кто-то сказал, кто-то подхватил. Распространилась информация быстро. Мы сейчас играем, Глен с нами. Это главное. А там посмотрим, как жизнь повернется. Все может быть.