4:3. Беларусь-Швейцария 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции. Видео голов!

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь-Швейцария» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Совсем скоро сборная Беларуси начнёт свой третий матч на домашнем Чемпионате мира. Сегодняшний соперник - Швейцария.

Белорусы и швейцарцы неудачно начали турнир, потерпев разгромные поражения от США и России соответственно.

Результаты вторых матчей команд были полярными - победа белорусов над Казахстаном (4:1) и поражение швейцарцев от США (2:3).

Сейчас швейцарцы находятся на последнем месте в группе В, в то время как белорусы занимают пятую строку.

Команды уже на льду, капитаны обменялись рукопожатиями. Ждём стартового вбрасывания.

Игра на Минск-Арене началась!

Неплохой кистевой бросок Грабовского! Жаль, недостаточно сильный.

Владимира Денисова удаляют за подножку. Остаёмся вчетвером.

ГОООООООЛ! ЗАБИВАЕМ В МЕНЬШИНСТВЕ! СЕРГЕЙ КОСТИЦЫН!!!!

Швейцарцы не стали затягивать с ответом - Янник Вебер сравнивает счёт спустя 30 секунд.

На Минск-Арене играет нетленный хит группы Леприконсы «Хали-гали». Швейцарцы прибрали инициативу к своим рукам.

Сергей Костицын был близок к тому, чтобы оформить дубль, но его с убойной позиции бросок заблокировал защитник.

Вратарь швейцарцев Берра тем временем трудится в поте лица. Откровенно возят белорусы гостей.

Станческу выкатился из-за ворот и нанёс коварный удар, но Виталия Коваля выстрелами в ближний угол не проймёшь.

Под песню «Касіў Ясь канюшыну» секундомер начал отсчёт последних пяти минут стартового периода.

Янник Вебер удалён за фол против Ковыршина.

Рето Шаппи отличается в меньшинстве.

Весёленький матч на проспекте Победителей. Обе команды в первом периоде по разу отличились в меньшинстве.

Нарушение численного состава у Беларуси. Глупое удаление. Но мы оптимисты. Даёшь ещё один гол в меньшинстве!

Составы подравнялись. У швейцарцев на скамейку штрафников сел Бруннер.

Первый период завершён. Сборная Беларуси пока уступает швейцарцам - 1:2.

Стартовал второй период. И хозяева, и гости, напомним, начинают его вчетвером.

Ещё одно удаление у гостей! 5 на 3! Наши обязаны забивать!

ГООООООООЛ!!!! БЕЛОРУСЫ СРАВНИВАЮТ СЧЁТ! 2-2!!!

Андрей Стась ушёл от защитника гостей Ронни и протолкнул шайбу в подмышку вратарю Рето Берре.

Опасно бил Андрей Стась после выхода 3 в 2 и тут же швейцарцы провели очень опасную контратаку!

На Минск-Арене затишье в плане опасных моментов. Команды начинают потихоньку выматываться.

Йоси продрался сквозь наши защитные порядки, но ударил прямо по центру. Коваль такие удары щёлкает как орешки.

Обложили наши ребята ворота гостей, но те держатся.

Конец второго периода. 2-2.

Лука Кунти получил передачу из-за ворот и наносил удар с пятачка - Коваль по-прежнему надёжен.

Этьенн Фруадево, впервые вышедший на лёд на этом чемпионате, выводит гостей вперёд. Шикарный удар в дальний верхний угол.

Но после того шедевра, который сотворил Фруадево, тренерам швейцарской сборной стоит выпускать его на площадку почаще.

Сергей Костицын бросал от синей линии, Константин Кольцов добивал с пятака - Берра прижал шайбу ко льду.

Болельщики нашей сборной включили режим активной поддержки. Она сейчас и впрямь не помешает.

ГООООООООЛ!!!! Дубль Сергея Костицына!!!!

3:3 в обоих матчах (В это же время на Чижовка-Арене Франция играет со Словакией)! Французы тоже сравнивают счёт! Настоящая карусель событий закрутилась на двух аренах.

Суматоха на пятачке ворот сборной Швейцарии, шайба оказывается где-то под Беррой.

«Крестоносцам» нравится тактика продуктивного использования зоны за воротами соперника. часто оттуда идут острые пасы.

Янник Вебер снова удалён у швейцарцев. У наших есть 2 минуты на то, чтобы воспользоваться этим. Трибуны скандируют «Забивай».

Коробов удалён за подножку, составы вновь выравниваются.

ГРАБОВСКИЙ ЗАБИВАЕТ!!!! 4-3!!!!! ЭТО НЕЧТО!!! ЛУЧШИЙ МАТЧ ЭТОГО ЧЕМПИОНАТА!!!

Не обошёлся этот гол без толики везения - шайба отскочила от штанги в щиток голкипера Берры и лишь потом оказалась за линией.

Но нашей сборной немного везения положено по статусу - как-никак, играем дома, где и стены помогают.

Потасовка за воротами белорусов. Диджей Минск-Арены включил клубную музыку и придал весёлый оттенок этой заварушке.

Снимают вратаря швейцарцы.

ВСЁ!!! ФИНАЛЬНАЯ СИРЕНА!!! ПОБЕДА!!!! 4-3!!! швейцарцы опасно атаковали на последних секундах, но Коваль снова великолепен!