5:3. Франция-Словакия 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Франция-Словакия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

На Чижовка-Арене играют аутсайдеры группы А - Франция и Словакия.

Словаки забивают! Некогда минский динамовец Надь отличается.

В Чижовке словаки после первой трети минимально обыгрывают французов.

Разборка словаков и французов в Чижовке возобновилась.

А Надь в параллельной встрече уже дубль успел оформить. Тяжело будет французам повторить канадскую сенсацию.

Хотя, возможно, я французов недооценил! Отыграли они одну шайбу усилиями Амара!

В Чижовке Мирослав Шатан восстановил перевес словаков над французами в 2 шайбы. 3-1 после второго периода.

Словакия и Франция вступили в заключительную треть матча.

А сборная Франции снова сокращает разрыв в счёте! 3-2!

3:3 в обоих матчах (В это же время на Минск-Арене Беларусь играет со Швейцарией)! Французы тоже сравнивают счёт! Настоящая карусель событий закрутилась на двух аренах.

Французы выходят вперёд!!!! Вот это да!!! 3-4!! неужели скальп словаков тоже будет снят потомками Наполеона?

Франция в итоге побеждает словаков 5-3 и утверждается в звании сенсации турнира. Над Чижовкой звучит Марсельеза!