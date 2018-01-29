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Беларусь получила пять дополнительных квот на ОИ-2018

29 января 2018 15:38
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Новости Беларуси. Беларусь получила пять дополнительных квот для участия в ОИ-2018.

По информации пресс-службы Министерства спорта и туризма, белорусская делегация успешно прошла аккредитацию в Пхенчане.

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Как сообщил шеф белорусской миссии Александр Барауля, для Беларуси выделено еще 5 дополнительных квот: 2 – для лыжных гонок, 3 – для конькобежного спорта. Сейчас уточняется, кто из белорусских спортсменов поедет на игры по этим квотам и на какие дистанции.

Пресс-секретарь НОК – о количестве лицензий, которые завоевали белорусские спортсмены (читать далее).

# Фотофакт # Александр Барауля # Зимняя Олимпиада – 2018

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