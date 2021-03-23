В Минске прошла жеребьёвка решающих этапов розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу

Новости Беларуси. В офисе Белорусской федерации гандбола состоялась жеребьевка «финалов четырех» мужского и женского национальных кубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми в борьбу вступят девушки. Они выйдут на паркет 21 мая, в этот день состоятся два полуфинала. Главная битва намечена на 22 мая. Соперничать коллективы будут в Бресте, во Дворце спорта «Виктория». Точное время поединков будет известно позже.

Сейчас в чемпионате страны лидирует БНТУ. Далее располагаются «Гомель» и «Виктория». «Городничанка» идет четвертой.