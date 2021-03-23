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В Минске прошла жеребьёвка решающих этапов розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу

23 марта 2021 22:00
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Новости Беларуси. В офисе Белорусской федерации гандбола состоялась жеребьевка «финалов четырех» мужского и женского национальных кубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошла жеребьёвка решающих этапов розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу-1

Первыми в борьбу вступят девушки. Они выйдут на паркет 21 мая, в этот день состоятся два полуфинала. Главная битва намечена на 22 мая. Соперничать коллективы будут в Бресте, во Дворце спорта «Виктория». Точное время поединков будет известно позже.

В Минске прошла жеребьёвка решающих этапов розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу-4

Сейчас в чемпионате страны лидирует БНТУ. Далее располагаются «Гомель» и «Виктория». «Городничанка» идет четвертой.

В Минске прошла жеребьёвка решающих этапов розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу-7

Даты «финала четырех» мужского кубка – 29 и 30 мая. А вот место встречи остается под вопросом. Вначале на площадке появятся «Гомель» и БГК. Второй полуфинал составили «Машека» и СКА.

# Гандбол # Фотофакт

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