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«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею

25 ноября 2020 20:00
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Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.

Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею -1

В Гомеле решили со своими аргументами напрямую обратиться к международной хоккейной общественности. Для миллионов белорусов домашний чемпионат – это шанс приобщиться к большому спорту.

Поддержку белорусскому чемпионату накануне публично высказал член Совета Международной федерации хоккея Владислав Третьяк. Именно через него планируется передать обращение.

«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею -4

Матвей Романюк, капитан команды «Гомель-2005»:
Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно. Такие чемпионаты проводятся не каждый год. Пока есть такой шанс, нужно им воспользоваться.

«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею -7

Алексей Скурковский, генеральный директор хоккейного клуба «Гомель»:
Мы можем и мы готовы проводить чемпионат мира в 2021 году совместно с Ригой. Мы сделаем все возможное, все зависящее от нас, чтобы чемпионат состоялся и не был перенесен куда-либо. Пока другой информации даже не обсуждается. Мы верим, что он будет.

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«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею -10

Гомельчане фактически запустили общенациональное обсуждение важнейшей темы. Здесь надеются, что к сохранению чемпионата мира по хоккею в Беларуси подключится вся страна.

# Чемпионат мира по хоккею # Владислав Третьяк # Матвей Романюк # Алексей Скурковский # Фотофакт

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