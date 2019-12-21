«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

Новости Беларуси. Большое плавание для детей. В эти выходные в комплексе Белорусского государственного университета физической культуры проходит второй этап соревнований «Супер Кап БГУФК» (SUPER CUP BSUPC), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участвуют около 700 ребят из Беларуси, России, Литвы и даже Кипра. Соревнуются юные спортсмены в пяти возрастных категориях: от 2005 до 2010 годов рождения. Причем на водных дорожках как те, кто занимается в специализированных плавательных школах, так и те, кто тренируется в свое удовольствие.

Андрей Шишко, начальник спортивного клуба БГУФК: У нас борются дети за ценные призы, медали, грамоты, кубок в командном первенстве. Каждый ребенок, проплыв на нашем этапе, зарабатывает определенное количество очков, и у нас ведется таблица. После первого этапа дети получили определенное количество очков, после второго этапа они также получат свои очки. Мы уже выявим лучшего из четырех этапов, вручим ценные призы и подарки.

Галина Башлакова, заведующая кафедрой водных видов спорта БГУФК: Прежде всего это великолепная возможность попробовать проплыть в таком замечательном бассейне – на 50 метров, их не так много у нас в республике. Он считается одним из лучших бассейнов. Здесь тренируется национальная команда – не только по плаванию, но и по другим водным видам спорта. Здесь отличная легкая вода.

Иван Михальчик, участник соревнований:

Мне понравилось все. По-моему, тогда эстафет не было, но сейчас будет. Я уже три первых места занял. Мне это очень нравится, я очень люблю плавать и буду продолжать.

Второй этап завершится 22 декабря, но впереди у ребят будет еще и третий тур. Финальной точкой станет фестиваль водных видов спорта, который пройдет в мае 2020 года.