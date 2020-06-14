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«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

14 июня 2020 18:07
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня все белорусы, вся страна и многие в мире знают уже Вас как великую спортсменку. Позади Олимпиады, награды, в том числе и высшей пробы. Но Вы ведь родом из небольшой деревни. А каким было Ваше детство?

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Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Да, я из деревни Осечено. Это Крупский район, Минская область. В деревне в самой школа была – в первый класс пошла, только один первый класс проучилась, потом за 14 километров от нашей деревни в другой деревне была школа, мы ездили на автобусе. Я больше играла с ребятами в хоккей, в футбол, в снежки.

Вадим Щеглов:
Вас же шестеро было в семье?

«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа-1

Екатерина Карстен:
Да. Нас шестеро было, я самая младшая. Всё время находились на улице, дома очень редко сидели. Или на улице гуляешь, или дома хозяйство было большое – помогали родителям, конечно.

Вадим Щеглов:
Но Вы не только играли в хоккей наравне с ребятами, Вы и работали наравне с ребятами. Делали порой и мужскую работу – кололи дрова…

Екатерина Карстен:
Да, мне больше нравилась вот именно мужская работа. Мне не нравилось в доме убирать. Мне больше нравилось на улице именно пилить. Мы вручную раньше пилили дрова и кололи. Но у меня ещё тогда отец отбирал топор, не давал ещё – говорил, что малая ещё.

# Дети и родители # Вадим Щеглов

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