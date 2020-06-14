«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сегодня все белорусы, вся страна и многие в мире знают уже Вас как великую спортсменку. Позади Олимпиады, награды, в том числе и высшей пробы. Но Вы ведь родом из небольшой деревни. А каким было Ваше детство?

Легко ли добиться успеха людям из глубинки? Вот как считает Екатерина Карстен

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Да, я из деревни Осечено. Это Крупский район, Минская область. В деревне в самой школа была – в первый класс пошла, только один первый класс проучилась, потом за 14 километров от нашей деревни в другой деревне была школа, мы ездили на автобусе. Я больше играла с ребятами в хоккей, в футбол, в снежки.

Вадим Щеглов:

Вас же шестеро было в семье?