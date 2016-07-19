Рио-2016. «Конкурентов убирают любой ценой»: Александр Шамко – о допинговом скандале с белорусскими гребцами

Новости Беларуси. Высшее спортивное руководство страны мгновенно отреагировало на возможную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. «Мы будем бороться за свои права», – именно это утверждение стало лейтмотивом пресс-конференции, которая прошла в Национальном олимпийском комитете.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Позиция Международной федерации целенаправленно велась на отстранение всей федерации, всех наших национальных команд – конкурентов убирают любой ценой, конкурентов убирают непосредственно перед Олимпийскими играми.

Как сообщалось ранее, исполнительный комитет Международной федерации каноэ отстранил мужскую команду Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, включая тренеров, медицинский и обслуживающий персонал, от международных соревнований сроком на один год, сообщили в программе СТВ-Спорт.

В понедельник в спортивный суд в Лозанне белорусской стороной был отправлен пакет документов, которые помогут восстановить доброе имя белорусских гребцов и подтвердить необоснованность обвинений в употреблении допинга.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Это преступление, это шантаж. Это раз. Потом, это клевета. Это два. И по законодательству любой страны, даже приехав к нам, они должны быть арестованы и получить какое-то порицание.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Республики Беларусь:

«Чистые» атлеты должны иметь право выступить на Олимпиаде. Мы все – борцы с допингом. Сегодня и у нас, и в Министерстве спорта – четкая программа борьбы с допингом: выделены огромные средства, проводится серьезнейшая профилактическая работа, в которую вовлечены все спортсмены, врачи, тренеры. Принято решение, что попавшиеся на допинге, как сказал Президент, они в этой стране потеряют все.