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Белорусский толкатель ядра Илья Мисовский стал вторым на юниорском ЧЕ по легкой атлетике

16 июля 2021 15:49
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Новости Беларуси. В Эстонии продолжается юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский толкатель ядра Илья Мисовский стал вторым на юниорском ЧЕ по легкой атлетике-1

У сборной Беларуси есть первая медаль. Серебро у толкателя ядра Ильи Мисовского. В своей лучшей попытке наш спортсмен отправил снаряд на 19 метров и 49 сантиметров. А вот победителем соревнований стал атлет из Косово Мухамет Рамадани. Толкнув ядро на 19 метров 92 сантиметра, он установил национальный юниорский рекорд.

# Легкая атлетика # Илья Мисовский # Фотофакт

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