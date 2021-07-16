Белорусский толкатель ядра Илья Мисовский стал вторым на юниорском ЧЕ по легкой атлетике

У сборной Беларуси есть первая медаль. Серебро у толкателя ядра Ильи Мисовского. В своей лучшей попытке наш спортсмен отправил снаряд на 19 метров и 49 сантиметров. А вот победителем соревнований стал атлет из Косово Мухамет Рамадани. Толкнув ядро на 19 метров 92 сантиметра, он установил национальный юниорский рекорд.