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БАТЭ рассчитывает побороться за золото чемпионата Беларуси по футболу

18 сентября 2023 12:40
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Шесть очков разрыва и девять туров до конца. Минское «Динамо» победило «Неман» в центральном поединке чемпионата Беларуси по футболу. Хозяева забили достаточно быстрый гол, отличился Бакич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ рассчитывает побороться за золото чемпионата Беларуси по футболу-1

На поиск ответа у «Немана» ушло немало времени. Результативной стала 61-я минута. Точный удар нанес Карпович. Но долго радоваться «Неману» было не суждено. Буквально через три минуты Зорин вновь вывел минчан вперед. Больше цифры на табло не менялись. Таким образом, «Динамо» увеличило свой отрыв. Но нужно помнить, что у коллектива из Гродно есть игра в запасе. Из других результатов отметим викторию БАТЭ. Борисовчане всерьез рассчитывают побороться за золото.

# Футбол Беларуси # Душан Бакич # Фотофакт

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