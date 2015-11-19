Чемпионы и призеры планетарного первенства по самбо вернулись в Беларусь

Новости Беларуси. К этой медали Светлана Тимошенко шла всю свою спортивную жизнь. И вот наконец-то звезды сошлись. Белоруска праздновала долгожданный триумф на чемпионате мира по самбо в Марокко.

Всего наша сборная завоевала 13 наград, две из которых золотые. Иван Анискевич также впервые стал победителем мирового форума. Медальная россыпь доставлена на родину: чемпионов и призеров встречали в Национальном аэропорту родные и близкие, а также съемочная группа СТВ. Ребята с удовольствием делились своими впечатлениями.

Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:

Дождалась, шла долго к этому. Я думаю, что все закономерно. Этот «мир» для меня как-то очень легко прошел. За выход в финал мне надо было встречаться со спортсменкой из России, достаточно серьезной, титулованной. Но я оказалась сильнее. И я чемпионка мира. Ура.

Иван Анискевич, чемпион мира по самбо:

Куча эмоций. Я долго шел к этой медали. Два года назад был вторым, хотелось реализоваться, выиграть чемпионат. Я еще выступал в свой День рождения, так что сам себе сделал подарок.

В командном первенстве наши девушки замкнули тройку сильнейших, на этой же, третьей, позиции закрепилась и мужская половина сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер считает, что у национальной команды по самбо есть перспективы.

Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Очень рады за Свету, которая, наконец, смогла себя реализовать, рады за Ваню, который сделал себе подарок в День рождения. Немножко растерялась в финале Таня Мацко, очень жестко отнеслись судьи в схватке с россиянами к нашим лидерам – Андрею Казусенку и, особенно, Степану Попову. В принципе, эта команда может показать и больше.