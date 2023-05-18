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Баскетбольный клуб «Минск» завоевал золото ЧБ

18 мая 2023 12:04
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» завоевал золото чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетбольный клуб «Минск» завоевал золото ЧБ-1

В третьем матче финальной серии столичная дружина разгромила «Гродно 93» со счетом 105:63. Баскетболисты «Минска» доминировали на протяжении всего поединка и по праву заслужили почетный трофей. Команда Ростислава Вергуна выиграла серию с сухим счетом 3:0. Чемпионский титул стал для минского клуба 15-м.  

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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