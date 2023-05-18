Баскетбольный клуб «Минск» завоевал золото ЧБ

В третьем матче финальной серии столичная дружина разгромила «Гродно 93» со счетом 105:63. Баскетболисты «Минска» доминировали на протяжении всего поединка и по праву заслужили почетный трофей. Команда Ростислава Вергуна выиграла серию с сухим счетом 3:0. Чемпионский титул стал для минского клуба 15-м.