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Артём Левшунов провёл лучшую игру в карьере АХЛ по показателю полезности

05 декабря 2024 17:44
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В Американской хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Рекордную для себя результативность показал белорусский защитник Артем Левшунов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артём Левшунов провёл лучшую игру в карьере АХЛ по показателю полезности-1

Он помог своему клубу «Рокфорд» на выезде одержать уверенную победу над «Лихай Вэлли» – 7:3. Проспект «Чикаго» провел поединок в первой паре обороны, два раза бросил по воротам, заработал 2 минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности +4. Данное противостояние стало для второго номера драфта НХЛ лучшим в карьере на взрослом уровне по показателю полезности. Пока в сильнейшей лиге мира он не дебютировал, а в нынешнем сезоне АХЛ Левшунов сыграл 16 матчей, в которых набрал восемь очков.

«Сан-Диего», за который выступает наш Егор Сидоров, в гостях по буллитам одолел «Сан-Хосе» со счетом 2:1. Белорусский нападающий сыграл на левом фланге третьего звена, нанес два броска и заработал показатель полезности 0. В текущем розыгрыше форвард провел 18 матчей, в которых набрал восемь баллов.

# Хоккей

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